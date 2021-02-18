【旅遊業解封】旅發局新一輪「賞你遊香港」　參與旅行社：4月後亞洲旅遊市場復甦

新冠肺炎疫情緩和之際，政府今日（18 日）開始逐步放寬晚市堂食至 10 時社交措施；美容院、按摩院、戲院、健身中心及主題公園等處所重開。雖然「賞你遊香港」旅行團已暫停，早前旅遊發展局公告指待社交距離措施陸續放寬，將推出新一輪的活動，除旅行團並計劃延伸至酒店業。有份參與旅行社表示，已收到旅遊發展局通知將遞交新一輪旅行團行程，預計 4 月份後推出新一輪活動 。

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有份參與「賞你遊香港」的旅行社，一心旅遊董事總經理伍少玲認為：「去年年底推出活動時機很好，一團200個名額，3 日內已滿，可帶動約一成生意，幫補司機和導遊收入。今次旅發局應該『加碼』至 20,000 個名額，並增加參與活動計劃的旅行社，讓更多市民能參加帶動本港消費。現時正籌備新的、較深度的旅行團行程遞交至旅發局。」

香港旅發局去年推出「賞你遊香港」活動，供市民免費換領共 10,000 個本地遊名額。市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣 800 元，可換取本地遊名額 1 個。

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「賞你遊香港」活動主要面向外地遊客來港消費，有關將推出新一輪的活動旅發局正跟業界商討計劃容後公布。伍少玲預計，公司在復活節假期後才推新一輪活動，原因有二。第一、4 月復活節是並非「全民假期」，故未必會出國消費；第二、抵港人士在指定酒店接受 21 天『檢疫令』限期過長，外地遊客或會因此卻步。

伍少玲又說：「事實上全球旅遊業面對情況一樣，新冠肺炎疫情令本地遊旅行團汰弱留強，旅發局應增 20,000 個『賞你遊香港』名額額加強向全世界宣傳；加上今年東京奧運等活動，我對 4 月後亞洲旅遊市場的前景樂觀。」

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香港旅遊發展局總幹事程鼎一之前表示：「鑑於『賞你遊香港』活動受市民歡迎，當社交距離措施陸續放寬後， 旅發局將推出新一輪活動，除了旅行團，並計劃延伸至酒店業，活動將參考上一輪模式，希望能鼓勵本地消費，加強消費鏈。」



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