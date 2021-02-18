  • 19°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊業解封】旅發局新一輪「賞你遊香港」　參與旅行社：4月後亞洲旅遊市場復甦

業界頭條 16:40 2021/02/18

分享：

新冠肺炎疫情緩和之際，政府今日（18 日）開始逐步放寬晚市堂食至 10 時社交措施；美容院、按摩院、戲院、健身中心及主題公園等處所重開。雖然「賞你遊香港」旅行團已暫停，早前旅遊發展局公告指待社交距離措施陸續放寬，將推出新一輪的活動，除旅行團並計劃延伸至酒店業。有份參與旅行社表示，已收到旅遊發展局通知將遞交新一輪旅行團行程，預計 4 月份後推出新一輪活動 。

旅遊氣泡・本地遊仍無法救市？工會促政府設行業支援基金及盡快恢復通關見下頁

有份參與「賞你遊香港」的旅行社，一心旅遊董事總經理伍少玲認為：「去年年底推出活動時機很好，一團200個名額，3 日內已滿，可帶動約一成生意，幫補司機和導遊收入。今次旅發局應該『加碼』至 20,000 個名額，並增加參與活動計劃的旅行社，讓更多市民能參加帶動本港消費。現時正籌備新的、較深度的旅行團行程遞交至旅發局。」

香港旅發局去年推出「賞你遊香港」活動，供市民免費換領共 10,000 個本地遊名額。市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣 800 元，可換取本地遊名額 1 個。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

國際旅遊業去年損失逾10萬億！業界望今年復甦・2023年回復正常見下頁

「賞你遊香港」活動主要面向外地遊客來港消費，有關將推出新一輪的活動旅發局正跟業界商討計劃容後公布。伍少玲預計，公司在復活節假期後才推新一輪活動，原因有二。第一、4 月復活節是並非「全民假期」，故未必會出國消費；第二、抵港人士在指定酒店接受 21 天『檢疫令』限期過長，外地遊客或會因此卻步。

伍少玲又說：「事實上全球旅遊業面對情況一樣，新冠肺炎疫情令本地遊旅行團汰弱留強，旅發局應增 20,000 個『賞你遊香港』名額額加強向全世界宣傳；加上今年東京奧運等活動，我對 4 月後亞洲旅遊市場的前景樂觀。」

旅遊界對疫後復甦悲觀 香港業界：有旅遊氣泡才有下一步見下頁

香港旅遊發展局總幹事程鼎一之前表示：「鑑於『賞你遊香港』活動受市民歡迎，當社交距離措施陸續放寬後， 旅發局將推出新一輪活動，除了旅行團，並計劃延伸至酒店業，活動將參考上一輪模式，希望能鼓勵本地消費，加強消費鏈。」

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Dickson Phua

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【SME學堂】台灣Starbucks棄App改LINE推訂閱制？目的一樣：培養品牌「忠粉」
2021/02/17
【SME學堂】台灣Starbucks棄App改LINE推訂閱制？目的一樣：培養品牌「忠粉」
【酒吧繼續停】限聚令放寬酒吧繼續停業　商會：解禁標準難明「老闆員工就餓死」
2021/02/17
【酒吧繼續停】限聚令放寬酒吧繼續停業　商會：解禁標準難明「老闆員工就餓死」
【限聚令放寬】康文署部分設施重開　私人健體教練停課近 1 年終見曙光
2021/02/17
【限聚令放寬】康文署部分設施重開　私人健體教練停課近 1 年終見曙光
商業營銷 Local Tour 旅行團 疫情 旅遊行業 酒店行業 導遊 司機 旅發局 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【限聚令放寬】有生意都不做？Mos burger宣布繼續暫停晚市堂食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣