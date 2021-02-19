【SME學堂】航太業新興商機爭崩頭　波音如何革新業務方向搶SpaceX生意？

隨著航天太空業成為新商機，新進 SpaceX 也創造出無數紀錄；但曾經在上世紀 60 年代生產火箭、月球登陸車的波音公司（The Boeing Company）卻遭停飛事件、新冠肺炎疫情等因素，嚴重打擊業務發展。這家昔日的「太空業巨頭」，如何擺脫獲利導向的模式東山再起，跟 SpaceX 在航天業競爭？

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企業若太側重財務管理為優先準則，可能會造成反結果。波音的航太業務部門大量依靠政府合約，必須在指定日期和價格提供產品。但在研發過程中產生太多成本，波音需要自行解決，導致利潤減低。

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David Calhoun 去年 1 月出任波音執行長（CEO）兼總裁後，將原先「財務優先」的準則，改為「工程研發優先」，更著重改善技術、工程決策，並持續加強產品安全、質素等。波音更從 SpaceX 挖角 Jinnah Hosein，擔任公司首位軟件工程部副總裁，強化全公司軟件研發等業務。

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波音兩大重點計劃「太空發射系統」和「星際航線」，在今年相繼進行測試，未來有望直達月球，甚至進行商業載運，改變傳統旅行模式。

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Photo：shutterstock、NASA、Boeing