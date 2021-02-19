【管理Tips】二流員工變能手！豐田教路：團隊效率變強先調走「王牌」

當企業內團隊需要調整人手時，通常會先向能力差的員工埋手，尤其在重組業務精簡人手時，但其實這並非理想方法。日本汽車製造商豐田汽車（Toyota Motor） 卻有一套管理哲學，認為調走團隊內最能幹的成員反而可提升團隊能力。

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（1）換人先從王牌著手。

一個團隊要調整人手時，通常會從能力差或不易相處的人下手。但豐田認為，應要先調走最能幹的員工。因為王牌在的時候，主管很容易把重要的工作交給他，其他人也會過度依賴他，喪失學習機會。當王牌調去其他崗位，原部門為了填補空缺，剩下的人會加倍努力。

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（2） 強迫下屬學習或成反效果。當團隊效率不彰，主管想改變模式，但又擔心員工反彈。《豐田人的凝與動》一書中提到，要員工進步，主管必須先「執行」、甚至拿出「效果」來誘惑對方，然後慢慢等待。如果方法有效，員工便沒理由不學。相反，若以權力威迫，員工只會敷衍了事。

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（3）避免沿襲工作方法。一套過去讓你達標的做法，在每年提高績效目標的情況下，透過「加班」可能勉強達成，但總有一天會造成怎麼「苦幹」也沒用的困境。所以，主管要團隊成功，不僅要定立更高目標，也要督促尋找新方法。 當團隊學會自我管理，主管才可能放手。

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Photo：Toyota of Clermont、unsplash