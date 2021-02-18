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【SME學堂】Uniqlo市值首度超越Zara　因中港台市場「護駕」有功？

商管策略 11:29 2021/02/18

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新冠肺炎疫情持續超過 1 年，改變全球服飾業生態。日本服裝品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）本周二（2 月 16 日）收市後，市值達到108,700 億日圓（約港幣 7,968 億元），首度超越 Zara 母公司 Inditex 成為全球最大服飾零售商。Uniqlo 在疫市下憑著 2 個策略，取得成功。

網銷大趨勢GAP反而中國加開分店？因電貿＋非商場門市才吃得開見下頁

由於 Fast Retailing 的業務重心在亞洲，尤其是日本和中國，而亞洲經濟在新冠肺炎疫情下受創程度較輕，加上復甦速度較歐美國家快。這亦成為該集團拉近與 Inditex 的差距、甚至反超的重要因素。

雖然 Fast Retailing 海外市場收入下跌，但在大中華區（中國、香港及台灣）的毛利大幅增長，在韓國甚至轉虧為盈，令整體海外毛利升 9.5% 至 414 億日圓。在 2020 財年（截至 2020 年 8 月底）中，大中華區毛利率甚至以 14.4% 超越日本的 13%。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

Uniqlo 主打居家防疫也成為疫市下的商機。

同樣主打高檔・店海策略 為何Starbucks銷售收入創新高？見下頁

目前，Uniqlo 在全球擁有 2,298 間門市，其中有 815 間位於日本，892 間在大中華地區。日本以外亞洲門市總數約達 1,300 間，換言之品牌超過 9 成門市在亞洲市場。

 

打邊爐兼洗頭留客？ 火鍋店靠特色服務突圍標準化市場見下頁

除了著重亞洲市場，Uniqlo 主打居家防疫產品也成為疫市下的商機。不少市民因新冠肺炎疫情減少外出，甚至連工作也在家中進行，比起外觀的華美與否，穿著舒適更被消費者重視。此外，Uniqlo 亦推出一系列居家防疫產品，成功獲得消費者青睞，如去年 6 月推出的 AIRism 透氣材質口罩更引起話題，吸引不少人購買。

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Photo：Samuel Wiki、Uniqlo

撰文 : 廖淑瑩

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