【一盒齊10色】Procare HK 10 色彩耳帶口罩 獨立包裝售 $75 盒

香港口罩廠 Procare HK 表示，正發售 10 色彩帶口罩。



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廠方最新推出的「10 色繽紛彩帶口罩」，一盒有齊 10 款不同顏色的耳繩，包括：活力橙、芥末黃、熱情粉紅、秋意黃、橘紅、薰衣草紫、桃紅、雪青紫、柳黃綠、紅碧藍搭配純白色口罩，低調得來又不失新鮮感，最適合上班使用。

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Procare HK口罩規格



成⼈⼝罩（30⽚裝獨立包裝）

尺寸: 170mm x 93mm(+-5mm)

顏⾊：白色口罩(每盒有齊10色耳繩，每隻色3片)

BFE、PFE > 99%，有效阻隔細菌微粒、顆粒、微細懸浮粒⼦

達到美國 ASTM F2100 第⼆級認證

廠房已獲取ISO 14644 CLASS 7 無塵⾞間認證、ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準

香港製造

售價:$75

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。