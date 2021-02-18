  • 18°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Good Mask 門市優惠 買口罩送 50 片裝中童口罩

行內熱話 01:32 2021/02/18

分享：

香港口罩廠 Good Mask 推出門市優惠。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Good Mask 表示，因此小朋友就要開學，所以由即日起買家到門市消費滿 $200，即可免費任揀一盒中童 / 幼童 99 口罩 (50片裝 / 30個獨立包裝) (詳見下圖) ，買到 $400 會再送，如此類推。買家另可揀送成人5 片 (價值:$3.5/片) ﹔ 散裝口罩買滿 20 片送 2 片。 

【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

    點擊圖片放大
    +4
    +3


【其他內容】  日本城超筍優惠! 彩色日系口罩入手價 $1/ 包

【其他內容】   【口罩災難】疫情一年本港耗 24 億個即棄口罩! 環團提倡改用重用口罩
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

CA Mask 漸變彩虹七色口罩 即將發售
2021/02/17
CA Mask 漸變彩虹七色口罩 即將發售
日本城口罩新春優惠 全線口罩 2 件 8 折發售
2021/02/17
日本城口罩新春優惠 全線口罩 2 件 8 折發售
更立體舒服! TruCare Prime 四摺Lv3口罩 體驗價售$78/50個
2021/02/16
更立體舒服! TruCare Prime 四摺Lv3口罩 體驗價售$78/50個
著數優惠 香港 口罩

上一篇文章

【一盒齊10色】Procare HK 10 色彩耳帶口罩 獨立包裝售 $75 盒

下一篇文章

每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣