Good Mask 門市優惠 買口罩送 50 片裝中童口罩

香港口罩廠 Good Mask 推出門市優惠。



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Good Mask 表示，因此小朋友就要開學，所以由即日起買家到門市消費滿 $200，即可免費任揀一盒中童 / 幼童 99 口罩 (50片裝 / 30個獨立包裝) (詳見下圖) ，買到 $400 會再送，如此類推。買家另可揀送成人5 片 (價值:$3.5/片) ﹔ 散裝口罩買滿 20 片送 2 片。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。