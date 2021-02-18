每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

網店波記士多正發售韓國 BKORT KF94 四層防護3D立體口罩。



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店方指， 韓國 BKORT KF94 四層防護 3D 立體口罩為韓國製造 ，具美國 FDA 認證和韓國食品及藥物管理局認證 KF94 級，有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子，包裝亦標明合醫學外用。此口罩一盒 50 個，只售 $99，平均唔駛 $2 個。



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BKORT 口罩規格



KF94 規格

每盒 50 個，獨立包裝

成人款 - 白色

尺寸約 207mm x 80mm

韓國製造



售價:$99



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到貨日期: 3 月底



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。