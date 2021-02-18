【一盒齊 4 款】2021 年款多啦A夢港產口罩 Lv3 獨立包裝售 $48 盒

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每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個
多啦A夢 (叮噹) 口罩一直多用戶支持，最近更有 2021 年新款發售。
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網店波記士多表示，正發售新款多啦A夢 (叮噹) 口罩，一盒已齊四款多啦 A 夢可愛造型，而且口罩更是支援 3E>99% 和 Level 3 ，防護力夠強。一盒成人尺寸口罩有 12 片，每款 3 片，售價為 $48。
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多啦A夢口罩規格
委託香港口罩生產商制作
採用符合物料BFE ≥99% / PFE ≥99% / VFE ≥99%
三層過濾防護
外層無紡布，有效阻隔飛沫。
採用高等級熔噴布，高效過濾細菌，微粒和病毒。
內層無紡布，吸濕透氣，柔軟舒適。
簡易舒適掛耳設計
生產製造符合 ASTM F2100-19 Level 3
STC 優質正印測試
ISO 14644-1:2015:Class 7 無塵車間生產
獨立包裝
售價:$48
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到貨日期: 3 月初
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟