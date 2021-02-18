【一盒齊 4 款】2021 年款多啦A夢港產口罩 Lv3 獨立包裝售 $48 盒

多啦A夢 (叮噹) 口罩一直多用戶支持，最近更有 2021 年新款發售。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

網店波記士多表示，正發售新款多啦A夢 (叮噹) 口罩，一盒已齊四款多啦 A 夢可愛造型，而且口罩更是支援 3E>99% 和 Level 3 ，防護力夠強。一盒成人尺寸口罩有 12 片，每款 3 片，售價為 $48。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

多啦A夢口罩規格



委託香港口罩生產商制作

採用符合物料BFE ≥99% / PFE ≥99% / VFE ≥99%

三層過濾防護

外層無紡布，有效阻隔飛沫。

採用高等級熔噴布，高效過濾細菌，微粒和病毒。

內層無紡布，吸濕透氣，柔軟舒適。

簡易舒適掛耳設計

生產製造符合 ASTM F2100-19 Level 3

STC 優質正印測試

ISO 14644-1:2015:Class 7 無塵車間生產

獨立包裝



售價:$48



口罩購買連結<<<



到貨日期: 3 月初



【其他內容】 日本城超筍優惠! 彩色日系口罩入手價 $1/ 包



【其他內容】 【口罩災難】疫情一年本港耗 24 億個即棄口罩! 環團提倡改用重用口罩



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。