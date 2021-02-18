SIM 卡店主指《安心出行》帶動低用量「年卡」銷情 ! 太空 SIM 卡＄35 起有交易

政府於 18 日逐步放寬防疫措施，但要求市民進入食肆前先掃描《安心出行》二維碼或登記資料，另一邊廂亦研究增藍牙功能，自動紀錄市民外出數據。有 SIM 卡檔直言，不少用戶紛紛拿出「2 號機」配太空卡應對，令低用量「年卡」銷量大增。



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經營本港、內地及環球多國儲值 SIM 卡的「Simcity 全球旅遊卡達人」店主楊先生向記者表示，雖然 App 聲稱不會上傳資料，但用戶其實也須上網，才會得悉有否與 2019 冠狀病毒病確診者在相若時間到訪同一場及健康建議，故不少用戶會選用「年卡」上網，暫時毋須實名登記，最平只需 HK$35。



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楊先生指，Lucky SIM 的 5GB 年卡租用 CSL 4G 網絡，包 2,000 分鐘本地通話，售價 HK$35；鴨聊佳的 5GB 年卡則採用 CMHK 4G 網絡，同樣包 2,000 分鐘本地通話，價錢 HK$40。

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較多用戶選擇的是 Happy Telecom 的 11GB 年卡，與 Lucky SIM 同樣租用 CSL 4G 網絡，特別嘅係 2021 年 6 月 30 日前啟用，會送多 10GB 數據，即合共有 21GB，但通話分鐘只得 500 分鐘。



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