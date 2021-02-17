【限聚令放寬】康文署部分設施重開　私人健體教練停課近 1 年終見曙光

▲ 過往可以在運動場進行多人教學。

新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府宣布將開放部分康文署設施，有私人運動健體教練指「終見曙光」。跑步、游水教練教練 Vivian Wong 表示，受康樂及文化事務署場地停開及限聚令影響，停業已近 1 年，在第 3 波疫情後期雖然曾經再開班，但限制極大，直到第 4 波疫情爆發又再次停業；現在終於可再復課，她指「有班開有啖飯食」。

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Vivian 指以往會跟大機構合作提供內部健體培訓，惟隨著大公司紛紛實行家居工作（WFH）措施以及因經濟差縮減成本， 合作基本要暫停，游泳課亦因泳池至今仍關閉未能授課，連教學生想街落跑步也「寸步難行」。

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Vivian 說：「政府可能覺得泳池有唾液，淋浴間有霧氣，覺得是高危設施所以需要關閉。跑步訓練其實沒有那麼高危，之前我們可能每班教 20 至 30 個人，現在變成 1 對 4，教學時場地職員會嚴格檢查人數和人群距離；現在無學生，我們改為拍攝跟運動有關的資訊短片，如透過控制運動強度提高效率，但拍片始終不能直接提升收入。」

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Vivian 苦笑，即使跟學生跑山也行不通，因為現在很多香港人郊遊，學員做運動不敢脫口罩以免感染，頗為辛苦，但政府宣布重開部分康文署設施總算是曙光，是有地方可供使用開班訓練。

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