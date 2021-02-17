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【確診數量升一倍】香港疫情小反彈 可能是拜年感染? 已增設多個流動採樣站（附地址）

行內熱話 17:09 2021/02/17

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本日（17 日）新增 16 宗新冠確診，比昨日 8 宗升 1 倍，其中 12 宗本地個案，10 宗源頭不明個案，4 宗海外輸入個案，其中一人帶有 N501Y 變種病毒。另外，有 10 宗初步陽性個案。
    
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16 宗新增個案包括 5 女 11 男，年齡介乎 29 至 72 歲。源頭不明的個案中，包括：荃灣的一間燒臘店師傅，以及有患者在廣華街食肆工作。2 宗本地個案與之前的個案有關，包括葵涌消防局再多 1 人確診。張竹君指當中有部分確診個案與農曆新年拜年感染有關，其中一名 34 歲無業男子，發病後兩天曾到親戚在元朗葡萄園家中拜年，及後有近 50 名密切接觸者要隔離檢疫。另有一名曾拜年患者，有 20 多名親友要隔離檢疫，將會密切留意有關情況。另外，觀塘順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心一名員工初步確診，同層 30 名院友及 20 名員工需作檢疫。。

食物及衞生局副局長徐德義在記招中表示，由於部分表列處所將於明日重開，多個檢測站大排長龍，除 19 個指定採樣站外，已增加 22 個臨時採樣站，其中 11 個專為食肆及表列處所而設。各區流動採樣站地址如下圖： 

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撰文 : 蔡宇軒

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疫情 食物及衞生局 張竹君 肺炎 香港

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