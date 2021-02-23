  • 25°C
香港時間 : 2021223日 (週二) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】居家抗疫煮食用粉銷量增 3 成　老字號靠網銷・特色產品搶懶人市場

商管策略 11:50 2021/02/23

分享：

新冠肺炎疫情人人居家抗疫化身成「廚神」， 防疫期間市民花時間鑽研廚藝，有煮食用粉老字號「李祥和」過年期間產品銷量超出預期；背後原因之一是近年加強在社交平台推廣，定期上載食譜，讓市民認識煮食用粉用途，透過網上讓更多人認識品牌，同時吸納年輕人市場。

政府資助賓館轉型變劏房救星？業界：不能明火煮食・大改間格難翻本見下頁

李祥和始創於 1938 年，逾 80 多年老字號，最為人熟悉的粘米粉和糯米粉煮食用粉，其後轉售醬料品牌順發孖記。李祥和總代理負責人鄭國榮表示：「現時公司在 Instagram 及 Facebook 社交平台投放廣告，幼子將製作心得上載網上專頁，教人使用煮食用粉製作糕點食品，現時約 8,000 至 9,000 多 fans 追蹤。」

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

餐飲業管理模式可自動化？英國回流港青開發網上食材供應平台見下頁

「我們產品售價確比出面高，但為何別人會買我們產品呢？最主要靠產品質素。」鄭國榮坦言。時至今日，李祥和產品在雜貨店舖和街市隨處可見，他認為最緊要守住品質人們自然會識貨，且年輕人市場大，願意消費和嘗試市面上不同產品，計劃未來陸續轉換新包裝附上二維碼（QR Code），期望吸納年輕人認識品牌。

本地酒煮出香港味！西九龍酒吧本土餐飲品牌拍住上見下頁

市民面對來勢洶洶的新冠肺炎，居家抗疫令煮食需求增加，農曆新年製作年糕及羅白糕等中式糕點應節，加速粘米粉和糯米粉銷量。鄭國榮指：「今年銷量較去年約升 30%，順應番薯粉及生粉等其他雜粉也變好賣。」

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【SME學堂】限聚令放寬10元9件麥樂雞！麥當勞App推優惠券谷下載量
2021/02/17
【SME學堂】限聚令放寬10元9件麥樂雞！麥當勞App推優惠券谷下載量
【農曆新年】香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）
2021/02/17
【農曆新年】香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）
【SME學堂】女士產品售價高於男士同類產品？「粉紅稅」掀價格歧視爭議
2021/02/17
【SME學堂】女士產品售價高於男士同類產品？「粉紅稅」掀價格歧視爭議
商業營銷 食譜 社交平台 疫情 在家工作 食品 農曆新年 餐飲 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【打爛飯碗？】電動車業興盛　反令日本減少30萬個工作機會？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣