新冠肺炎疫情人人居家抗疫化身成「廚神」， 防疫期間市民花時間鑽研廚藝，有煮食用粉老字號「李祥和」過年期間產品銷量超出預期；背後原因之一是近年加強在社交平台推廣，定期上載食譜，讓市民認識煮食用粉用途，透過網上讓更多人認識品牌，同時吸納年輕人市場。

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李祥和始創於 1938 年，逾 80 多年老字號，最為人熟悉的粘米粉和糯米粉煮食用粉，其後轉售醬料品牌順發孖記。李祥和總代理負責人鄭國榮表示：「現時公司在 Instagram 及 Facebook 社交平台投放廣告，幼子將製作心得上載網上專頁，教人使用煮食用粉製作糕點食品，現時約 8,000 至 9,000 多 fans 追蹤。」

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「我們產品售價確比出面高，但為何別人會買我們產品呢？最主要靠產品質素。」鄭國榮坦言。時至今日，李祥和產品在雜貨店舖和街市隨處可見，他認為最緊要守住品質人們自然會識貨，且年輕人市場大，願意消費和嘗試市面上不同產品，計劃未來陸續轉換新包裝附上二維碼（QR Code），期望吸納年輕人認識品牌。

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市民面對來勢洶洶的新冠肺炎，居家抗疫令煮食需求增加，農曆新年製作年糕及羅白糕等中式糕點應節，加速粘米粉和糯米粉銷量。鄭國榮指：「今年銷量較去年約升 30%，順應番薯粉及生粉等其他雜粉也變好賣。」

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