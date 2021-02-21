【宅經濟】疫情推動定製美容產品　Amorepacific：3 大科技趨勢加速業界轉型

新冠肺炎疫情下，過往依賴現場試妝的美容服務業大受影響，令在家偵測皮膚產品、DIY 及「度身定造」的護膚品和虛擬試妝成為趨勢。韓國護膚品牌 Amorepacific 創新副總裁 Aiden Park 認為，家用定製產品商業潛力巨大，並預測 3 大美妝業趨勢。

（1） AI 皮膚診斷系統

現時消費者在家也可以進行精準的 AI（人工智能）臉部膚況分析，系統可針對 8 種皮膚參數評估，如：斑點、皺紋、缺水，零售業可透過該工具推薦適用產品，甚至提供定製產品貼心服務。

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（2）結合 3D、AR、AI 的虛擬化妝工具

Perfect Corp 推出的虛擬化妝工具，結合多項技術解決過去影像不精準、色度不吻合及質感難以呈現的問題。此外，AgileFace 人面追蹤技術以改善的 3D 網格，令追蹤穩定性提高 200％、精度提高 20％，為消費者提供最準確的虛擬化妝體驗。

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（3）定製妝容儀器成新潮流

Aiden Park 表示，度身定造的美妝產品是新興市場，品牌預期消費者對針對個人皮膚狀況和保養習慣的產品偏好將繼續上升，不少企業看到在家定製美妝產品相關設備的發展潛力。

2015 年年初，瑞典化妝保養設備企業 Foreo 宣布開發自動化妝機 Moda。用家只要在 app（流動應用程式）選擇內置妝容或上傳喜歡的模特兒或藝人彩妝，經藍牙連接至化妝機進行 3D 臉部掃描後，即可在 30 秒內噴印完成妝容，然而該產品開發至今未尚公布上市時間及價格。

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Photo：pexels、Perfect Corp