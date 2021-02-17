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【SME學堂】限聚令放寬10元9件麥樂雞！麥當勞App推優惠券谷下載量

業界頭條 09:25 2021/02/17

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限聚令再次放寬，晚市即將再次可以堂食，不少食店都開始各出奇謀搶客源，尤其資源調動容易的連鎖售集團。麥當勞透過自家 app（流動應用程式）推出多項優惠，令下載量不停飆升，更達到全日下載量第三位。

疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

麥當勞 app 推出 VALUE MONDAY DOUBLE UP，用戶可以透過 App 優惠券以優惠價換購不同食物，例如港幣 1 元買九件裝麥樂雞、1 元港式奶茶細杯裝、10 元兩個蘋果批等等。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

App 裏頭的優惠券大部份都是一次性。

香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）見下頁

由於大部分優惠券只能用 1 次，所以用戶想跟朋友多次分享的話，少不免要讓未裝 app 的朋友下載麥當勞 app ，而一些之前刪除過麥當勞 app 的用戶亦需重新下載。

麥當勞大推優惠令其 app 下載量急增，今日（2 月 17 日）在 Apple 的 App Store 下載量香港區排第三位，龐大的 app 用戶群可以減低未來的宣傳成本，例如透過 app 的信息推送，做到簡單而有效的宣傳。

配合「蝸居」風潮　日韓無人拉麵店便民慳成本（多圖）見下頁

下載排行達到本日第三位。

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一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

圖片來源：麥當勞@facebook

撰文 : 陳文政

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