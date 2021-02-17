【限聚令放寬】放寬堂食至10pm但要掃「安心出行」食肆如何應對？有小店只供外賣或直接停晚市

本港新冠肺炎疫情稍為緩和，政府日前宣布星期四（2 月 18 日）起放寬食肆堂食時間至晚上 10 時，但當局要求所有食肆顧客必須掃描《安心出行》流動應用程式或登記資料，相關處所員工要每 14 日接受檢測。對於政府的新措施，不少食肆有不同方法應對。

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有食肆拒張貼《安心出行》或登記食客資料，索性 2 月 18 日起暫停堂食，只提供外賣（如：壹碗壹碟、燒房焗）；有食肆雖然暫停全日堂食，但亦有茶餐廳仍提供堂食服務，但晚市停業。其中，在西灣河及筲箕灣有分店的和記餐廳，在 Facebook專頁上表示，由於店舖不夠人手收集顧客資料，因此決定維持兩人一枱，並營業至下午 5 時半。

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政府今日（2 月 17 日）凌晨公布的公告指，不欲遵照新規定的食肆，在晚上 6 時後禁止晚市設堂食，並需在店舖入口張貼告示，表明堂食時間只至下午 5 時 59 分，而在早午市維持最多兩人一枱。

當局又會加強監管晚市有堂食的食肆，如發現未有遵從防疫要求，會被禁止晚市堂食及恢復 2 人一枱，日數分 3、7 及 14 日三級制。如沒有為食客量度體溫，將罰 3 日（只能 2 人一枱），但毋須停業。

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Photo：壹碗壹碟、燒房焗、和記餐廳