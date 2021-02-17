限聚令逐步放寬，但仍有浴室、派對房間、泳池等處所需要繼續停業，包括瀕臨結業的酒吧。香港酒吧業協會副主席錢雋永炮轟繼續停業措施不公平，持有酒牌的餐廳能開晚市賣酒賣食物，反而提供小食的純酒吧就要停業。

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錢雋永直斥政府防疫措施不公平，質疑為何餐廳酒吧能照常營業賣酒，純酒吧卻要完全停業零收入，直言政府在分辨場地風險上準則令人疑惑，全無標準可言，現時酒吧業界停業近兩個半月，不少小本經營的酒吧都捱不下去。

▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永。（資料圖片）

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他解釋，政府勒令停業的是「附有酒吧批註」的處所：「酒吧負責人申請牌照時會向食環署報備賣酒比例，高於 50% 的話就會有酒吧批註，而賣酒比例是自己決定的，食環署之後不會有巡查、檢測。想不到酒吧批註竟成為停業關鍵，造就了很多不公平情況，例如相連酒吧一間可以開，一間不可以，明明兩間舖牌照一樣，就因為一間有酒吧批註而要停業。」

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▲ 部份酒吧持有食牌，限聚令放寬後，可於晚上經營堂食同時賣酒。

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錢雋永指出，如果政府繼續要求酒吧停業，必須提供第 5 輪合理賠償予酒吧雇主及員工。他解釋：「因為酒吧沒有任何生存空間，連租借場地賣年花都被禁止，開門做任何嘢都唔得，現在業界願意配合政府一切防疫措施，包括營業至晚上10時關門、員工檢測以及使用和監察顧客掃描《安心出行》等，只求盡快復業，否則老闆及員工唔病死都餓死。」

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Photo：何志衡