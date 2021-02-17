【SME學堂】打邊爐兼洗頭留客？ 火鍋店靠特色服務突圍標準化市場

內地火鍋連鎖店「海底撈」不時推出新奇好玩服務吸客，早前在廣東清遠分店推出洗頭服務，引起話題。現時內地不少火鍋店也仿傚「海底撈」的做法，推出各種服務，原因何在？

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推出各種新奇服務既可以留住顧客，又能帶來新鮮感和為店舖引流，已經成為火鍋店普遍的做法。舉例，呷哺呷哺旗下的火鍋品牌「湊湊」在小酒館主題店為年輕人提供卡啦OK 服務；另一品牌「電台巷火鍋」在其懷舊風火鍋店，擺放復古遊戲機、夾公仔機等供顧客耍樂。

▲ 「海底撈」早前在廣東清遠分店推出洗頭服務。

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火鍋店紛紛推出不同服務，是跟 這行業經營特性有關。 火鍋是 中式食肆內是最易標準化的生意，不需大廚坐鎮，產品也比較標準化，所以差異化服務成為品牌在同行中突圍而出的可行策略。「海底撈」則是其中的代表者，創立初期希望透過服務突出品牌。

▲ 電台巷火鍋在其懷舊風火鍋店，擺放復古遊戲機、夾公仔機等。

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「海底撈」創辦人張勇 1994 年於四川開設海底撈第一間門店時，因為他是餐飲的外行人，所以想到透過熱情周到服務留住顧客。他認為，大多數客人分不出麻辣火鍋店口味的差別，因此在地點、價錢和環境相似的情況下，餐廳服務才是火鍋餐飲的重要決定因素。

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Photo：火鍋餐見、N509FZ、火爆餐饮网