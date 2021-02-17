【SME學堂】台灣Starbucks棄App改LINE推訂閱制？目的一樣：培養品牌「忠粉」

連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）在台灣的流動應用程式（app）擁有 223 萬會員，最近卻在即時通訊軟件《LINE》推出「訂閱制」服務。品牌為何會捨棄會員數目眾多的 app，反而在「公海」即時通訊軟件推出新服務？原來目的亦是一樣：培養品牌「忠粉」（忠實fans）。

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《LINE》用戶只要加星巴克的官方帳號為好友，即可找到咖啡訂閱按鈕，選擇自己想要的計劃（飲品），然後經網上付款即可成為訂閱用戶。顧客在有效期內憑《LINE》帳戶中「訂閱咖啡旅程」內的票券二維碼（QR CODE），即可到門市換領飲品。

台灣星巴克在 2016 年推出分級會員「星禮程」機制，消費者可以依累積的消費金額，成為新星、綠星、金星會員，享有相應優惠。目前「星禮程」已累積 223 萬名會員，消費金額佔總營收一半以上，可說是星巴克的「金蛋」。

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▲ 星巴克推出的訂閱制服務，一次可以優惠價訂購 20 杯，必須要在 30 天有效期內到門市兌換。

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但星巴克今次在《LINE》推出「訂閱制」服務，目標客群並不是 app 的會員，而是還未加入「星禮程」的新客。星巴克發現，在消費者剛開始對星巴克有興趣時，往往會先選擇追蹤 Facebook專頁或《LINE》官方帳號。在星巴克 LINE官方帳號上，目前累積的 25 萬好友，而且大多數不是星禮程會員。

此外，這次推出的訂閱制服務，一次可以優惠價訂購 20 杯，必須要在 30 天有效期內到門市兌換。這樣的設計，是希望養成消費者 1 個月內的每個上班日，可以 1 天換領一杯，養成天天喝星巴克的習慣，慢慢成為品牌的「忠粉」。

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Photo：星巴克、unsplash