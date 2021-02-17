CA Mask 漸變彩虹七色口罩 即將發售

香港口罩廠 Classic Army Health Care 表示，即將推出漸變彩虹七色 Level 2 口罩。



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Classic Army Health Care 繼推出黃金橙口罩後，將推出漸變彩虹七色口罩。口罩提供多種漸變顏色，設計十分鮮艷，最適合在春天使用。口罩是 Level 2 規格，獨立包裝，但廠方未公布口罩售價。口罩將在 2 月 19 日推出。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。