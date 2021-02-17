  • 19°C
香港時間 : 2021217日 (週三) 03:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

充滿春天氣息! Govek 花語系列 Lv3 口罩 獨立包裝售 $49 盒

行內熱話 02:12 2021/02/17

分享：

 莎莎正發售 Govek 花語口罩。
 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方表示，Govek 將富有生命力嘅春日花，幻化為粉紫春日花語系列口罩。口罩以水彩暈染風格加添清新少女感，迎接春日。此口罩一盒有 3 種圖案，升級版更特別提升至 ASTM Level 3標準，防護力更強。

    點擊圖片放大
    +4
    +3


【其他內容】 【附優惠詳情】台灣製造藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩 各款蝕清貨價售 $105/50個

Govek 口罩規格

符合ASTM Level 3 標準
過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%
STC (香港標準及檢定中心) 檢測認證
有效過濾微細灰塵，細菌，花粉
掛耳式耳帶設計，佩帶舒適
獨立包裝
尺寸：175mm x 95mm
一盒15個獨立包裝
中國製造 

售價:$49 

口罩購買連結<<<

【其他內容】  日本城超筍優惠! 彩色日系口罩入手價 $1/ 包

【其他內容】  美國疾控中心新指引 戴兩個口罩更有效防止感染
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【附優惠詳情】台灣製造藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩 各款蝕清貨價售 $105/50個
2021/02/15
【附優惠詳情】台灣製造藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩 各款蝕清貨價售 $105/50個
更立體舒服! TruCare Prime 四摺Lv3口罩 體驗價售$78/50個
2021/02/16
更立體舒服! TruCare Prime 四摺Lv3口罩 體驗價售$78/50個
著數優惠 口罩 中國

上一篇文章

日本城口罩新春優惠 全線口罩 2 件 8 折發售

下一篇文章

美國疾控中心新指引 戴兩個口罩更有效防止感染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣