充滿春天氣息! Govek 花語系列 Lv3 口罩 獨立包裝售 $49 盒

莎莎正發售 Govek 花語口罩。



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店方表示，Govek 將富有生命力嘅春日花，幻化為粉紫春日花語系列口罩。口罩以水彩暈染風格加添清新少女感，迎接春日。此口罩一盒有 3 種圖案，升級版更特別提升至 ASTM Level 3標準，防護力更強。

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Govek 口罩規格

符合ASTM Level 3 標準

過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%

STC (香港標準及檢定中心) 檢測認證

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

掛耳式耳帶設計，佩帶舒適

獨立包裝

尺寸：175mm x 95mm

一盒15個獨立包裝

中國製造

售價:$49

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。