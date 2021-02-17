【口罩災難】疫情一年本港耗 24 億個即棄口罩! 環團提倡改用重用口罩

新冠肺炎疫情肆虐已有一年多，市民出門一直均需佩戴口罩。環保團體綠領行動估算，自疫情爆發至今，全港已消耗近 24 億個即棄口罩。為鼓勵市民轉用可重用口罩，環保團體於上月招募市民試用可重用口罩，當中有 2/3 人士試用後約兩星期，表示願意繼續使用，而無意轉用的人，主要原因則因為家中已囤積了大量即棄口罩。



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綠領行動於上月公開招募市民參加試驗計劃，從逾 200 名習慣使用即棄口罩的市民中，挑選了 6 人參與試驗計劃，要求他們在上月 4-22 日期間，試用 3 款可重用口罩 (詳見下圖)。結果發現，試驗者對非更換濾芯的水洗布口罩評價最高，認為其布質構造、舒適設計及毋須更換濾芯等的使用體驗與即棄口罩最為接近。



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從事設計行業的參加者 Fred 表示，在疫情初期，考慮到大多數可重用口罩不能完全阻擋病毒，而且其防護能力會因清洗次數而遞減，所以未有使用。不過經過是次試戴後，雖然起初清洗口罩後第二日仍未完全乾透，需用吹風機吹乾，不過在數日後也慢慢習慣。他認為使用上與即棄口罩無異，有意長期轉用非更換濾芯的布口罩。

任職料測量師的 Joe 表示，初時以為可重用口罩的清洗過程麻煩，但試用後發現並非如此。他認為更換濾芯矽膠口罩較為透氣，且剪裁立體，佩戴感覺舒適，不過在寒冷天氣使用時，會有水氣的問題。同時他表示，公司每月也有持續地派發即棄口罩，加上家中也有大量早前囤積的存貨，所以暫無意轉用可重用口罩。

綠領行動高級公共事務主任黃宇深指，他們於去年 11 月公布的調查發現，92% 的港人習慣使用即棄口罩，如果疫情持續，港人使用口罩習慣也無太大改變，以全港 750 萬人每周棄置 5,400 萬個口罩推算，自去年 2 月至今，估計在一年間已經消耗超過 24 億個口罩。同時他呼籲社會組織、慈善基金及商業機構等減少派發即棄口罩，從而增加市民使用可重用口罩的誘因。



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