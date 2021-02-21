【疫市營商】疫情酒吧停業拒坐以待斃 酒店合作改變消費習慣拓客源反擊

新冠肺炎疫情肆虐，酒吧仍未能復業經營困難近涉瀕臨倒閉。為求生存，有知名酒吧與酒店合推短期 Pop-Up 酒吧 ，不但留住舊客，更開拓新客路，為疫情回穩後全面復業作好準備。

中環威靈頓街的 Honi Honi Tiki Cocktail Lounge 為亞洲首間提基雞尾酒酒吧，有特色本應一帆風順，可惜疫情下再出色亦受制於各項防疫措施。

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創辦人 Max Traverse 坦言，既然商戶無法「控制」疫情，倒不如試試改變消費者習慣，遂跟金鐘五星級酒店「奕居」合作，於酒店六樓推出短期酒吧 「Maka Hiki Lounge」。

他說：「酒吧一直給人夜生活的感覺，新的 Pop-Up 酒吧則嘗試新市場，由早上 8 時開始供應早餐，除了繼續提供具提基元素的食品及酒類外，我們亦會提供有機茶、精品咖啡等飲品，嘗試開拓酒店客人新市場。」

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Traverse 表示，公司一直希望能繼續擴展，雖然新冠肺炎疫情打亂了計劃，但 Honi Honi 一直都想和香港的五星級酒店進行合作，今次可說是將有關計劃提前，希望透過強強聯手，在確保客源的同時開拓新市場。酒吧通常只能接觸到喜歡夜生活的客人，今次會是一個接觸新客戶的機會，希望透過我們引以為傲的多項元素，例如室內設計、環境氣氛、食物質素等等，讓新客人能夠成為 Honi Honi 未來的潛在客戶。

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Maka Hiki Lounge 會由 2021 年 1 月開始營運至 5 月 31 日，期間將舉辦不同活動促銷。奕居餐飲總監 Yvonne Cheung 說 ：「在這個特別的時期，我們更需要跟本地同業合作，為我們的客人創造新體驗。」

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