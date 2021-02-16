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更立體舒服! TruCare Prime 四摺Lv3口罩 體驗價售$78/50個

行內熱話 18:23 2021/02/16

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香港口罩廠 TruCare Mask 再推非獨立包裝四摺口罩。
                                                   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

繼推出獨立包裝四摺 Prime 口罩後，今次廠方再推出非獨立包裝四摺 Prime 口罩。口罩採用四摺設計，令口罩更立體舒服。Prime 口罩為 Level 3 規格，並提供成人及女士尺寸、藍白兩色選擇。一盒 50 個 Prime 口罩售 $78 盒，購買滿 $150 有免運費優惠。

    點擊圖片放大
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【其他內容】 【附優惠詳情】台灣製造藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩 各款蝕清貨價售 $105/50個

TruCare Mask 口罩規格

尺寸：175mm x 95mm

顏色：經典藍/純淨白

產地：香港

非獨立包裝，每盒50片

達到ASTM Level III 標準：

細菌過濾效率測試 ⩾98%

微粒過濾效率測試 ⩾98%

壓力差測試 <6.0 mm H₂O/cm²

通過合成血液滲透阻力測試(160mmHg)

可燃性測試 Class 1 

售價:$78 

口罩購買連結<<<

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【其他內容】  美國疾控中心新指引 戴兩個口罩更有效防止感染
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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