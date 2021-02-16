【限聚令放寬】初七堂食至10pm・美容健身院主題公園重開　派對房・夜店・泳池繼續停

新冠肺炎疫情開始受控，食物及衛生局長陳肇始宣布年初七（2 月 18 日）有條件放寬部分限制措施和表列處所。

放寬部分表列處所：

室內體育場所、美容院、按摩院、戲院、健身中心、主題公園、公眾娛樂場所公眾展覽及遊戲機中心等等。

繼續停業表列處所:

浴室、派對房間、泳池、娛樂場所分別麻雀館、夜店和夜總會，及麻雀天九耍樂場所。

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▲ 繼續停業表列處所包括浴室、派對房間、泳池、娛樂場所分別麻雀館、夜店和夜總會，及麻雀天九耍樂場所。

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至於，陳肇始會見傳媒時表示，2 月 18 日當日放寬食肆堂食時間至晚上 10 時，每枱最多 4 人，食肆負責人須遵守安排員工每 14 日接受一次病毒檢測，還需要求顧客使用《安心出行》流動應用程式（App）等新措施，未有遵從食肆有可能被停業，或禁晚市堂食 3 至 14 日。

餐飲處所負責人員工於 2 月 11 日至 2 月 25 日寬限一周首次病毒檢測，毋須迫切趕及年初七前進行病毒檢測，而員工遵守要求顧客使用《安心出行》流動應用程式（app），收集顧客姓名、電話、日期和時間須保留 31 天。

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▲ 要求食肆員工顧客使用《安心出行》流動應用程式（App）等新措施

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Photo：LCSD、SpirosK photography