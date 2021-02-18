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【疫市營商】健康食品需求大配合數碼營銷　湯包銷量逆市增10倍

商管策略 08:31 2021/02/18

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新冠肺炎疫情稍為緩和但尚未完結，香港中小企零售生意飽受打擊，有本地即食湯包品牌堅持質素，加上網上推廣配合，成功讓產品在疫情裏銷量大增十倍。

港產氈酒推賀年版　貼地產品拓「00後」客源見下頁

靚湯 Souper 創辦於 2018 年年尾，創辦人胡家惠（Cathy）表示，品牌創立的初心主要為捐贈即食湯包予獨居長者，在小時候作義工時，她常常探訪獨居老人，所以更希望在有經濟能力時可以回饋社會，

用高端技術製作女成本自然高，但亦有更多優點。胡家惠解釋，產品用高溫殺菌抽真空技術，細菌不會滋生，保留食物原味之外亦更健康，吸引年青以至老人家客戶，產品在常溫下能放置半年亦方便營銷。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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疫情下本地粉麵廠銷情企穩　街坊生意保持質素自有回頭客見下頁

但無論產品如何優質，在疫情市道差下經營特別困難。胡家惠表示，「靚湯」把營銷重心轉到網上是長遠辦法，創辦人更要不斷增值，學習數碼推廣技巧，增加品牌知名度。她說：「即食食品在新冠肺炎疫情有很大需求，消費者亦比以前更加追求健康，令銷量比之前升了近 10 倍。」為了應付需求，靚湯辦公室由 300 平方呎搬到 2,000 多平方呎，並繼續研究貼合市場需求的新產品。

留在家禮物家品銷情疫市升　港產手工蠟燭擴充實體店見下頁

至於如何在消費氣氛積弱的市況推銷產品，胡家惠解釋，必須充了解自家產品特點才可有效推廣，如靚湯產品主打方便（常溫儲藏），適合都市人尤其上班族翻熱即可飲用。此外，清楚認識市場需求更是關鍵，如疫情下市民最關心保健方法，鎖定潛在客戶，宣傳才會更事半功倍。

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撰文 : 陳文政

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