【SME學堂】網銷大趨勢GAP反而中國加開分店？因電貿＋非商場門市才吃得開

新冠肺炎重創全球零售業，大部分國際快時尚品牌調整在中國內地的發展計劃。其中 Zara 和 Mango 等公司縮減或暫停擴展線下實體門市的計劃，將策略轉往線上。當眾多品牌轉為網上業務時，GAP 卻在去年下半年起在中國多地開設門市，增加其存在感。

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GAP 集團 去年 10 月推出 3 年改革方案，計劃向電子商貿和非商場的線下門市結合的商業模式轉型， 預計到 2023 年，公司有 8 成營業額來自這個渠道模式。 同時，在 2023 年底前將關閉 GAP 和 Banana Republic 品牌共 30% 的北美分店。

不過 ， GAP 在中國的發展計劃卻以開設實體店為主，目前品牌在上海、北京、深圳等近 40 個城市開設近 220 家門市，並通過官網及天貓等第三方平台開展網上商貿業務。

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▲ H&M 和 Zara 母公司 Inditex 集團旗下所有品牌在中國的門店數量均為 500 至 600 間

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GAP 在 2010 年初進軍中國，期間曾引入子品牌 Old Navy，但在中國不到 6 年時間 Old Navy 只開設 10 多間門市。此外，H&M 和 Zara 母公司 Inditex 集團旗下所有品牌在中國的門店數量均為 500 至 600 間。這幾家快時尚（Fast Fashion）品牌早已佔據了中國一、二線城市的市場，並開始向三、四線城市發展，尋找新客源。

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Photo：iStock、MDS