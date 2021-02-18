【管理Tips】應徵毋須面試・先交履歷先贏 「開放僱用」3大優勢

求職不用面試、先交履歷先聘用？「開放僱用」（Open Hiring）這種僱用方式，幫助個人背景有瑕疵的求職者，只靠技能、不講背景獲得職位。目前這種招聘模式，就連個人用品店 The Body Shop 也採用，為企業帶來 3 大好處。

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（1）不考慮背景增加受聘機會。

在傳統面試中，大部分擁有犯罪紀錄或教育較低的求職者，未面試已被淘汰。然而，這些人的背景並不代表他不適合這份工作，只是大眾的既定印象，會先選擇排除這些應徵者。

開放僱用的好處在於，這些條件不會在面試過程中被詢問或被看到，少了這個過濾機制，純粹把工作開放給「對這份工作有興趣的人」，反而為這些條件不完美的人提供更多機會。對企業來說，也是一種回饋當地社會、創造新型工作機會的方式，有助企業打造正面的品牌形象。

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（2）降低員工離職率。

2018 年，即是 The Body Shop 未採用開放僱用的前 1 年，其 11 月和 12 月的員工離職率分別為 38%及 43%；然而，在 2019 年開始試行開放僱用的 2 個月後，其員工離職率顯著下跌至 14% 及 16%。

事實上，透過開放僱用招聘的員工，部分是在一般體制下較難找到穩定工作的求職者。因此，當有企業願意為他們提供穩定工作機會，他們會更加努力，並對企業有忠心，也願意為企業貢獻，因此間接使員工離職率降低。

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（3） 找到合適應徵者擔任工作職位。

採取開放僱用的企業，也不代表完全去免去「篩選」的過程。只是改變過去先看履歷再面試的步驟，從應徵者的能力及技能，考慮他是否適合這份工作。此外，企業也能夠設計出自己的開放僱用程序和面試問題，來符合自己的聘用需求，就像 The Body Shop 列出能舉多重、可站多久等能力尋求物流中心人員。

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