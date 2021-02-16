新冠肺炎第四波漸趨緩和，政府宣布關閉處所可以復業，惟商戶需監督客人使用《安心出行》，此舉引起坊間反彈，有知名健身室寧願結業亦拒絕就範。

政府宣布由 2 月 18 日起，食肆堂食時間延至晚上 10 時，每枱最多 4 人；早前關閉的多個處所如健身室、美容院等可以重開，但負責人須遵守：安排員工每 14 日接受 1 次病毒檢測、要求顧客使用《安心出行》流動應用程式（app），違反規則可能被勒令停業，或禁晚市堂食 3 至 14 日。

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▲ 健身中心東主直言《安心出行》搜集的資料多於實際需要。

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此舉引來坊間極大反彈，在上環營運的健身中心「赴湯杜火」決定於 2 月 18 日結業。該健身中心由夫妻檔湯偉雄及杜依蘭所經營，前者為前職業拳手，後者為全香港巴西柔術香港公開賽冠軍。

湯偉雄於社交媒體中提出多項質疑，指出由第一波至今依然有免檢疫人士進入香港，卻反而限制市民正常生活權利，而且 App 要求權限多於實際需要，說：「為何正常營運及生活需要有侵犯私隱的附帶條件？交出客人資料係咪會有機會被客人告侵犯私隱？如果係到時邊個負責？你交出既數據會作什麼用途？已有監督有制衡收集者？如果數據被濫用會被問責？就算係一個名，一個電話號碼，都係你私隱，唔同意就唔應該被迫交出，呢個係基本人權。經濟復甦同侵犯人權唔應該有抵觸，如果只顧利益放棄權益，將來要損失一定用錢係買唔返，請三思！」

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▲ 安心出行需要的權限過多為人詬病。

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「赴湯杜火」健身中心決定於 2 月 18 日結束營運，直言寧願結業亦不願妥協。

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圖片來源：Jesper Aggergaard@unsplash.com 、赴湯@FB、Wild Gym Fitness and Therapy@FB