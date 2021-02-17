【SME學堂】女士產品售價高於男士同類產品？「粉紅稅」掀價格歧視爭議

歐美時尚美容產品商家一般認為，女性比男性願意付較高價錢購買相同產品，故會按性別採取針對性定價策略，因而衍生「粉紅稅」（Pink Tax）；女性消費者往往比男士付較高的價錢購買同類產品。

由玩具商品至美容、剪髮，甚至洗衣舖等，各類產品服務定價因性別而存在差異。有研究發現，女性用剃毛刀零售價售價明顯比男士用產品較高。對於美容產品製造商來說，因應女性用產品配方成份多於男士用產品，成本較高故零售價亦較高。有趣的是，即使女性消費者見到售價低一截的男士同類產品，仍會選擇較貴女性產品。

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與此同時，嬰兒時期開始界定粉紅色屬於女性，小至玩具，大至產品離不開粉紅色等性別定型，加上廣告商賦予女性值得擁有產品，超市貨架商品劃分女性專屬商品，吸引女士消費。

自 1990 年代起許多研究已證明，基本上同款男女性用商品和服務價格存在明顯差異，女士用產品售價較男性高，形成經濟影響，故歐美多國近年開始阻止定價「標籤」。

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美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）去年 9 月 30 日頒布「粉紅稅」禁令，根據州法律禁止基於性別的價格歧視，新措施要求供應商提供標準服務的價目表，違法企業將受到民事處罰。

紐約州官方網站法規定明，禁止任何個人或獨立存在體（entity），包括零售商、供應商、製造商或分銷商，為兩種「基本相似」的商品或服務收取價格，如這些商品或服務的定價依性別而有別。

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「基本相似的商品」是指在生產中使用的材料、預期用途、功能設計，以至品牌上幾乎沒有差異的兩種商品；主要用於個人，家庭或家庭目的使用，購買或提供任何消費品。例如，相同兒童游泳池產品品牌和尺寸，粉紅色賣 89.99 美元（約港幣 697 元）和藍色賣 69.99 美元（約港幣 542 元），便屬違法。

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Photo: 紐約市政府