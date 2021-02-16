  • 23°C
香港時間 : 2021216日 (週二) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】配合「蝸居」風潮　日韓無人拉麵店便民慳成本（多圖）

商管策略 16:15 2021/02/16

分享：

韓國首爾與香港一樣出現樓價高企的情況，一些住宅甚至沒有廚房。有商家就看準「蝸居」趨勢，在首爾開設 24 小時無職員拉麵自助店，提供 30 款即食麵，方便顧客之餘也可以節省人手。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

這間位於首爾鍾路區的 24 小時無人拉麵便利店，除了提供 30 款即食麵，亦有多款伴菜如泡菜、蔥和芽菜等。顧客可以自由配搭，選擇即食麵和配菜。拉麵價錢由 3,000 韓圜（約港幣 22 元） 起。

超市大戰蔓延便利店 FamilyMart 增自助洗衣服務業績增2成見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升見下頁

除了韓國，日本也有無人拉麵店。位於 JR 澀谷站山手線外回的月台的「Mochichi Station」（モッチッチステーション），售賣雲吞麵和蔬菜擔擔麵。顧客從貨架上拿取杯裝拉麵，之後以電子貨幣付款，加入熱水就可以吃。吃完後按牆上的平板電腦，自動清潔機械人就會出動把桌子抹乾淨，實現完全無人商店。

平價用品店沒落？日本300円店「三日月百子」申請破產（多圖）見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：YouTube、gasket、honggu.park@Instagram、bame.jo.a@Instagram、youngsuk.shin67@Instagram

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場
2021/02/03
【疫市營商】咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場
【SME學堂】LV・Burberry出牛年商品 　農曆新年成奢侈品「夠娘」反成營銷套路？
2021/02/04
【SME學堂】LV・Burberry出牛年商品 　農曆新年成奢侈品「夠娘」反成營銷套路？
市場拓展 電子商貿 電子支付 便利店 拉麵 無人商店 南韓 日本

下一篇文章

【疫市營商】情人節朱古力亞太區銷情弱　自用慰勞反成趨勢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2020年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2020年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣