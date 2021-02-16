【疫市營商】配合「蝸居」風潮　日韓無人拉麵店便民慳成本（多圖）

韓國首爾與香港一樣出現樓價高企的情況，一些住宅甚至沒有廚房。有商家就看準「蝸居」趨勢，在首爾開設 24 小時無職員拉麵自助店，提供 30 款即食麵，方便顧客之餘也可以節省人手。

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這間位於首爾鍾路區的 24 小時無人拉麵便利店，除了提供 30 款即食麵，亦有多款伴菜如泡菜、蔥和芽菜等。顧客可以自由配搭，選擇即食麵和配菜。拉麵價錢由 3,000 韓圜（約港幣 22 元） 起。

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除了韓國，日本也有無人拉麵店。位於 JR 澀谷站山手線外回的月台的「Mochichi Station」（モッチッチステーション），售賣雲吞麵和蔬菜擔擔麵。顧客從貨架上拿取杯裝拉麵，之後以電子貨幣付款，加入熱水就可以吃。吃完後按牆上的平板電腦，自動清潔機械人就會出動把桌子抹乾淨，實現完全無人商店。

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