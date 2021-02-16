【疫市營商】疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動

新冠肺炎疫情持續超過 1 年，各行業大受打擊。商務及經濟發展局長邱騰華出席電台訪問時表示，當局正研究引入類似互認「通行卡」的措施，令大型展覽等經貿活動可以在疫情下安全舉行。

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除了研究推出「通行卡」，邱騰華在訪問中提到「旅遊氣泡」的進展。他指，政府與內地和外國商討通關的工作未有停止，又強調能否恢復通關或重啟「旅遊氣泡」，需視乎第 4 波疫情發展。

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▲ 所有市民進入食肆時必須掃瞄「安心出行」二維碼。

外賣都要掃碼! 陳肇始：步入餐廳範圍需使用《安心出行》 食肆 : 難叫顧客配合【見下頁】

隨著本港新冠肺炎疫情逐步受控，食物及衛生局局長陳肇始早前表示，在年初七（2 月 18 日星期四） 起放寬食肆堂食時間至晚上 10 時，限聚令放寬至 4 人，並重開美容院、戲院及健身中心等 10 多個處所等。此外，所有市民進入食肆時必須掃描《安心出行》二維碼，而所有重開處所的員工需每 14 日進行檢測。

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