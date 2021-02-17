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【管理Tips】朝9晚5已成過去？Salesforce：彈性上班變常態・部分職位可全遙距工作

商管策略 12:45 2021/02/17

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新冠肺炎疫情下，在家工作（WFH）成為趨勢。網上客戶關係管理（CRM）服務商 Salesforce.com 總裁兼人力資源總監 Brent Hyder 表示，朝 9 晚 5 的工作模式成為過去，認為彈性上班已是「新常態」，且有些職位可實行全職遠距工作。

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Hyder 指出，公司有近半數員工希望每個月只需進辦公室數次，而有 8 成員工希望與實體空間保持連結。若之後可回到辦公室，Salesforce.com 全球約 5.4 萬名員工大部分會實行彈性上班。這意味著員工每星期將有 1 至 3 日需回到辦公室進行團隊協作、客戶會議和進行匯報。對於居住地點較遠或職位不需要待在辦公室的員工，他們將實行全面遙距工作。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

Salesforce 人力資源總監 Brent Hyder 表示，朝 9 晚 5 的工作模式成為過去，認為彈性上班已是常態，而且有些職位可實行全職遠距工作。

派花紅也有學問？忽略4件事激勵員工不成反遭埋怨見下頁

Hyder 表示，這種「隨處工作」（Work From Anywhere；WFA）的工作模式將改變 Salesforce.com 的人才策略，令其將不受地理位置限制，可以將人才搜尋範圍擴展至市中心以外的地區。他認為，在這個隨時隨地可以工作的世界，期待員工上班 8 小時並完成工作是沒有意義。Salesforce.com 將重新設計工作間，未來將不會看到辦公室全是辦公桌。

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Photo：Salesforce、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

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