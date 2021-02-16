【疫市營商】情人節朱古力亞太區銷情弱　自用慰勞反成趨勢？

情人節剛過去，朱古力銷情也因新冠肺炎疫情而改變，今年亞太區整體市場銷售下降。此外，在疫情下社交場合減少，反而令到送朱古力犒賞自己成為新趨勢。

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據全球市場調查機構歐睿國際（Euromonitor International）亞太區情人節朱古力銷售和趨勢報告指，日本作為亞太地區之首，總共消費 53.8 億美元和 168,400 噸朱古力，遙遙領先第 2 名的南韓 10 倍之多，但 2021 年的市場銷售額估值可能會跌到 52.5 億美元。

該機構顧問松永芽惠分析，近年購買朱古力犒賞自己，作為辛苦工作後慰勞的趨勢，將在 2021 年繼續。

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▲ 疫情下社交場合減少，反而令到送朱古力犒賞自己成為新趨勢。

歐睿市場預計，香港和新加坡會是今年亞太區唯一有增長的朱古力市場，分別增至 2.6 億及 1.5 億美元的市場營業額，主因是回禮需求與衝動消費。

不過，亞太區以外朱古力銷情則不俗。意大利糖果品牌費列羅（Ferrero，金莎朱古力母公司）表示，朱古力銷售額去年增加 4.7%，高價產品售額在情人節更倍增。

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Photo：Dimitris Kamaras@Flickr、Pexels