法國時裝設計師出手設計! Zhor＆Néma x masklab KF 口罩售 $88 盒

香港口罩廠 masklab 表示，正發售 Zhor＆Néma 限量收藏系列。



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masklab 表示，Zhor＆Néma 品牌是一對法國姐妹 Zhor 和 Néma Tiber 的共同創辦，在過去 20 年中，他們在創建針織服裝和皮草都擁有豐富的經驗。Tiber 姐妹在摩洛哥長大，看著他們的父親，對前衛時尚充滿熱情，幫她們的母親設計服裝，再加入時裝行業。Zhor＆Néma 曾與東京，巴黎，紐約的許多著名時裝公司合作。masklab 推出三款設計：

1.吻面之禮 - Zhor and Nema Fashion Couture 標誌性的眼睛，心臟和嘴唇。

2.玫瑰人生 - 致敬Edith PIAF的「玫瑰人生」歌曲，透過玫瑰色鏡片看到的人生。 這個歌曲是很多藝術和時尚愛好者的靈感。

3.愛情萬歲 - 為慶祝情人節、二月、以及世界上所有的愛而誕生的口罩。

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masklab 口罩規格：

- PFE>99.9%, BFE 99.9%

- 歐盟防護面罩標準EN 149 FFP2認證

- 極度透氣防護面罩

- 液體阻擋 160mmHg

- 無毒無偶氮顏料染色

- 190mm x 85mm，獨立包裝

- 香港製造，ISO認證Class 7無塵室

- 一盒十片口罩

售價:$88

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。