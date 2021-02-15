【附優惠詳情】台灣製造藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩 各款蝕清貨價售 $105/50個

網店 Creatived Products Shop 表示，正進行藍鷹牌立體型 N95 口罩 (NP-3D) 蝕本清貨大優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

近來藍鷹牌口罩正換新裝，所以舊裝就不斷減價發售。今次店方發售的藍鷹牌 NP-3D 口罩有成人、小童和幼童等三個尺寸選擇，售價一律 $105/50個。

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藍鷹牌口罩特點：

-全封膜包覆外盒，高品質衛生標準

-革命性口罩設計，突破傳統N95級別口罩使用上不適感

-立體設計，3D氣室空間呼吸更舒適

-潑水性不織布層，有效阻隔飛沫、水氣滲入

-高密度熔噴濾布，強力過濾空氣中細懸浮微粒

-有效過濾體積0.075µm細懸浮微粒達95%以上

-台灣原料、台灣製造、香港行貨，品質有保障

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。