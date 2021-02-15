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日本城超筍優惠! 彩色日系口罩入手價 $1/ 包

行內熱話 23:34 2021/02/15

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日本城推出新春口罩優惠。
                                                 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

日本城表示，由即日開始，店方推出口罩換購優惠。買家只需要在日本城購買滿 $100，即可以用 $1 換購笑顏 COLORMASK 彩色成人口罩 10 片裝或 J&C PREMIUM 兒童口罩 10 片裝(款式如下圖)。注意每單交易限換 1 包，數量有限，換完即止。

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【其他內容】美國疾控中心新指引 戴兩個口罩更有效防止感染

笑顏COLORMASK彩色成人口罩10片裝規格

珊瑚橘/夜霞紫/復古紅

ASTM LEVEL2

BFE/PFE≧99%

4層口罩 更高防護

約175x95mm

每包1色 每片獨立包裝 方便衛生

J&C PREMIUM兒童口罩10片裝規格

五段式口罩設計

使用99%過濾材質*

*過濾材質效率測試: BFE、PFE、VFE測試

約145x90mm

口罩及扁耳繩質地柔軟 配帶更舒適

每片獨立包裝 方便衛生

【其他內容】  新春搶口罩一周年! 藥房感嘆賣口罩要交不少「學費」 幸得客戶支持

【其他內容】 【附優惠碼】藍鷹牌口罩全線大優惠 全店額外 88 折
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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