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【一盒齊五色】Gimans Care 網店優惠 Level 3 五色彩獨立包裝口罩 售$59/30個

行內熱話 23:21 2021/02/15

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Gimans Care 網店再推口罩新優惠。
                                                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Gimans Care 表示，成人五色彩虹 30 片獨立包裝 Level 3 口罩原價售 $90 盒，現正進行特價優惠，兩盒優惠價為 $118，即是平均 $1.96 片。優惠日期由 15/2 22:00 至 21/2 23:59。
 

    點擊圖片放大
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    +2


【其他內容】美國疾控中心新指引 戴兩個口罩更有效防止感染

Gimans 口罩規格:

Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

CE 標準

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書‎

ISO 10993-5, ISO 10993-10 生物相容性試驗

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

工廠位於無錫，為多間日本品牌代工廠，生產超過10年經驗

口罩購買網址<<<

【其他內容】  新春搶口罩一周年! 藥房感嘆賣口罩要交不少「學費」 幸得客戶支持

【其他內容】 【附優惠碼】藍鷹牌口罩全線大優惠 全店額外 88 折
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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