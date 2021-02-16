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【農曆新年】香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）

業界頭條 07:34 2021/02/16

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2020 鼠年可以說是香港最艱難的一年，踏入牛年，香港市民及社會各界又有甚麼願望？當然是新冠肺炎疫情能盡快過去，回復昔日香港。

商場推新春快閃店　租戶：盡最後努力發新年財見下頁

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示：「新一年希望每位市民可以像牛一樣健壯，身體健康新疫苗能夠有效防止細菌散播，希望牛年會帶來好消息，快樂和開心消息送給全世界每一位。在商界方面，希望政府防疫行動盡快達到清零目標，繼續推出政策能夠『保就業』和『保企業』，商界大家齊心合力，恢復香港經濟。」

禁晚市堂食影響購物人流 花園街攤檔：生意少一半年關難過（有片）見下頁

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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

香港行政會議成員兼立法會飲食界議員張宇人日前於 Facebook 專頁發放短片指：「過去兩個月向政府爭取業界復業，這段期間與政府的溝通中，相信在恢復晚市與疫情清零之間，政府將要求業界做以下 3 樣措施，第 1 是前線員工每兩星期做 1 次病毒檢測；第 2 是顧客在進入食肆前，必須使用《安心出行》記錄進出的時間；第 3 是加強食肆空氣流通及淨化，包括建議加強至每小時換氣 6 次等等，並呼籲業界配合。同時，恭祝大家生意興隆、貨如輪轉、客似雲來、身體健康、事事順利及出入平安。」

【農曆年市道】天氣熱花墟舖營業額少近半 花檔：水仙生意全軍覆沒（有片）見下頁

其他政界中人亦有公開發表牛年香港經濟環境願望。新民黨主席葉劉淑儀於年初一在 Facebook 專發短片指：「祝各位春到福來，牛到疫除。人人身體健康，疫情盡快過去，經濟立刻復甦，社會恢復正常，恭喜恭喜。」 

民建聯主席李慧琼聯同 13 位立法會議員 Facebook 專頁發放短片，並表示：「牛年到祝大家牛氣沖天，香港今年抗疫成功！」

公民黨主席梁家傑亦於年初一在 Facebook 發帖文指：「願香港牛轉乾坤化險為夷，望港人健康平安否極泰來！」

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撰文 : 鍾采餘

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