【附優惠碼】藍鷹牌口罩全線大優惠 全店額外 88 折

藍鷹牌香港代理表示，正進行新春大優惠。



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優惠1: Mia online shop 全店88折 (NP-3DU 系列除外) (優惠碼見下圖)

優惠2: 所有粉紅色口罩都有優惠可同時享用新春優惠88折 (NP-3DU 系列除外)



優惠期:即日至大年初七(18/2)

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農曆新年出貨及客戶服務安排:

暫停出貨: 年三十晚(11/2)下午到年初四(15/2)

恢復出貨: 年初五(16/2)

有限度客戶服務: 年三十晚(11/2)下午到年初四(15/2)

恢復客戶服務: 年初五(16/2)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。