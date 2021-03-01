【疫市直擊】商場活動停滯本土藝術家諗計　加強聯乘合作盼生意回復舊觀

新冠肺炎疫情曠日持久，商業活動延遲、取消或轉網上，藝術家的宣傳渠道收窄。有本地藝術家透過與機構合推產品，在疫情裏維持作品的曝光率。

本地藝術家 Rolland Cheung 擅長以環氧樹脂創作各類藝術品，如掛牆飾品、配合室內環境的平面藝術品、兼具實用性的精品類藝術品如托盤、杯墊等等；3 年前創辧「agape design」。

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環氧樹脂藝術品必須在徹底凝固的 24 小時內完成，限制甚大，Rolland 的作品如同將海浪凝固。 他解釋：「我不會用海浪來去形容，它是什麼取決於觀賞者。我喜歡藍白色對比，亦喜歡利用顏色創作有力度的幾何構圖。我會說它是較新的中式風格，和中國畫同樣有大量留白。」

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Rolland 在創作理念上，我融合了日本的『幽玄』美學，重視留白的無限可能性，希望透過留白的深度引導不同的觀賞者，牽引他們內心的不同情緒。

Rolland 的作品曾在巴黎、台灣等地參展，惟現時全球防疫， Rolland 則決定將更多注意力放在香港，說：「其實香港很多大機構的情況都和本地的藝術家是一樣，有危亦有機，這些大機構都會開始將注意力放在本地的藝術家上，看有否合作的空間。在疫情裏我亦和不同的機構合作，除了會和出版商合作出藝術書之外，我也會和香港的鐘錶公司合推產品，由我的作品去作為錶面。」

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Rolland 表示，新冠肺炎疫情下更要捉緊表現機會，香港仍然有著市場活力，雖然某些過往的大項目例如商場、商舖的室內設計會有延遲甚至取消，但新商機也會出現。

他又指，藝術家疫情期間可以通過不同方式去維持曝光；當未來疫情過去後，它們便會變成穩定的宣傳渠道，努力不會白費。

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