美國疾控中心新指引 戴兩個口罩更有效防止感染

新冠肺炎肆虐全球，口罩已成為民眾日常生活必需品。稍早前美國疾控中心（CDC）發表報告，指同時配戴外科口罩及布口罩，可減低感染新冠肺炎的機會。若兩人都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到 95% 以上。



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CDC 在最新實驗中，讓兩個戴口罩的仿真頭彼此間隔 1.8 米，查看一方可能吸入多少由對方噴出的新冠病毒大小的顆粒物；結果發現，戴一個外科手術口罩或一個布口罩，能阻斷 40% 的顆粒物，但若再額外戴上一個外科手術口罩，阻隔率可達 80%；若雙方都戴兩個口罩，則可阻隔超過 95% 的顆粒物。研究同時發現，若將外科口罩的耳繩綁緊，令口罩更貼近面部亦有同樣保護效果。

CDC 因此更新配戴口罩的指引，指出在布口罩上再戴一個外科手術口罩，可提供額外保護，減少讓病毒傳入的縫隙，不過 CDC 沒有未明確建議，是否所有人都適宜戴兩個口罩。

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