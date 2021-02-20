【疫市營商】中產有機食品需求大　農場貨直送穩定供應食正商機

新冠肺炎疫情居家抗疫成「廚神」，市民追求健康飲食選購有機食品，有機食材需要大增，有機商店為解決農產品到批發市場途中資訊斷裂問題，與農場接洽務求每日運送新鮮農產品到商店。有商戶擔心春節農產品供應不穩，經營者「一腳踢」到農場取貨服務街坊。

「有機仔仔」（Organic B） 董事 Eddie Lau 表示，農曆新年農場生產和供應存在不確定性；至於零售店方面，偶爾放工時段出現缺貨，不過一切看時間性難準確計算入貨數量，故銷售方面會與農夫提供更多數據，臨近近春節自行到農場取貨，或會自設農場車隊配對時間表。他認為：「香港本地農場可以透過我們資訊，改善之間溝通給予信心支持，唯一暫時可以做到的事。」

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▲ 本地農場周一至周六交運新鮮鮮蔬到店舖

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「從小概念」開始接手續有機商店。Eddie 又說：「創辦人於2009 年開展「有機仔仔」品牌後來決定移民賣盤，其後 2019 年正式參與業務，當時與一班熱愛跑步的朋友認用這個概念，且採購和客源方面具潛力，繼而與朋友合夥營運形成班底，研究計劃擴展業務，嘗試利用網上平台，以現代化形式作產品推廣及宣傳。」最初接手以小規模形式，主要集中沙田、馬鞍山、白石角等等中高住宅客群，沙田區居民對有機食品需求大，夥伴投放時間慢慢拓展業務規模。

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疫情下需求大增非單一農場作採購。Eddie 又指，最初僅與一間有機認證本地農場合作供應量正常，惟疫情下市民居家抗疫有機食品需求增大，發現開始出現供不應貨求現象，尋求更多本地農場合作，現時 8 至 10 個農場每日供應新鮮貨。

Eddie又說，現時每月一至二次與農夫舉行聚會見面，事實上他們許多構思待疫情後舉行活動，客戶不單店舖購物還可以直接到農場，現正相討階段期望今年下半年實踐。對未來業務發展集中網上推廣，並嘗試與農場合作推出「一日遊」工作坊，繼續推動本地有機市場。

▲ 「有機仔仔」（Organic B） 董事 Eddie Lau





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