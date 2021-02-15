  • 25°C
香港時間 : 2021215日 (週一) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】居家抗疫新鮮食品需求急升　中港資企業鬥快開超市

商管策略 13:17 2021/02/15

分享：

新冠肺炎疫情個個居家抗疫，市民在家煮食機會大增，新鮮肉類蔬果需求急升，街市或超市生意不俗，疫情期間超市爭先開分店擴展版圖。

「錢大媽」專營生鮮鮮肉菜市場，標榜「不賣隔夜肉」。中資背景的「錢大媽」社區新鮮連鎖品牌，隸屬廣州市錢大媽農產品有限公司，其母企第二大股東即為京東旗下的啟承資本。

【SME學堂】超市大戰蔓延便利店 FamilyMart 增自助洗衣服務業績增2成見下頁

錢大媽在 2018 年 8 月進駐香港，分店遍布港九新界。據官方網站顯示，各區分店數量新界區佔 5 間、九龍區佔 6 間，以及香港區11間。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

錢大媽在香港的規模比牛奶有限公司旗下的惠康仍差一大截，後者在香港共經營超過 280 間分店，另一對手百佳亦在香港擁有相近數目分店。不過，錢大媽在中國內地「實力頑強」，直營店及加盟店總數超過 2,000 家。

香港零售業總銷貨值跌13.2% 疫情愛回家超市銷貨值反升逾 1 成見下頁

建華集團是豬肉零售商，一直從事新鮮食品業務，早前跟領展合作開始涉足街市經營理念；建華旗下的「FRESH 新鮮生活」概念店，繼去年 8 月進軍將軍澳康城後，今年 2 月在太古康怡分店開幕。翻查資料，建華集團與領展合作前，為其他營運商旗下的街市檔主，隨後跟領展合作翻新街市，以「新鮮生活」概念營銷。

賣「街坊嘢」隨時賺更多？富臨涉足超市界極速開分店（多圖）見下頁

「佳寶超級市場」分店遍布全港各區，主力經營各類急凍肉類和海產，以至雜貨種類，經濟實惠售價攻「街坊生意」。據官方網站顯示，香港區佔 18 間，九龍佔 33 間，新界佔 44 間。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：小岚子@flickr、何志衡

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【農曆年市道】禁晚市堂食影響購物人流　花園街攤檔：生意少一半年關難過（有片）
2021/02/11
【農曆年市道】禁晚市堂食影響購物人流　花園街攤檔：生意少一半年關難過（有片）
【疫市直擊】中小型餐廳難頂限聚令　執靚午市餐牌谷外賣突圍
2021/02/09
【疫市直擊】中小型餐廳難頂限聚令　執靚午市餐牌谷外賣突圍
【營商Tips】疫情影響吉舖處處　拆細短租舖業主・小商戶兩利
2021/02/09
【營商Tips】疫情影響吉舖處處　拆細短租舖業主・小商戶兩利
市場拓展 商業營銷 疫情 食品 超市 街市 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【香港製造】疫情下本地粉麵廠銷情企穩　街坊生意保持質素自有回頭客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣