【疫市營商】居家抗疫新鮮食品需求急升　中港資企業鬥快開超市

新冠肺炎疫情個個居家抗疫，市民在家煮食機會大增，新鮮肉類蔬果需求急升，街市或超市生意不俗，疫情期間超市爭先開分店擴展版圖。

「錢大媽」專營生鮮鮮肉菜市場，標榜「不賣隔夜肉」。中資背景的「錢大媽」社區新鮮連鎖品牌，隸屬廣州市錢大媽農產品有限公司，其母企第二大股東即為京東旗下的啟承資本。

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錢大媽在 2018 年 8 月進駐香港，分店遍布港九新界。據官方網站顯示，各區分店數量新界區佔 5 間、九龍區佔 6 間，以及香港區11間。

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錢大媽在香港的規模比牛奶有限公司旗下的惠康仍差一大截，後者在香港共經營超過 280 間分店，另一對手百佳亦在香港擁有相近數目分店。不過，錢大媽在中國內地「實力頑強」，直營店及加盟店總數超過 2,000 家。

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建華集團是豬肉零售商，一直從事新鮮食品業務，早前跟領展合作開始涉足街市經營理念；建華旗下的「FRESH 新鮮生活」概念店，繼去年 8 月進軍將軍澳康城後，今年 2 月在太古康怡分店開幕。翻查資料，建華集團與領展合作前，為其他營運商旗下的街市檔主，隨後跟領展合作翻新街市，以「新鮮生活」概念營銷。

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「佳寶超級市場」分店遍布全港各區，主力經營各類急凍肉類和海產，以至雜貨種類，經濟實惠售價攻「街坊生意」。據官方網站顯示，香港區佔 18 間，九龍佔 33 間，新界佔 44 間。

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