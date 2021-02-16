【勞工法例】為抗疫被迫改防OT傳統　法國改例准員工在公司用餐

法國人十分重視用餐時間，當地甚至立例禁止員工在工作間用膳，防止企業要求員工不停工作。但受新冠肺炎疫情影響，法國勞工部將容許員工在工作間用膳，以減少病毒傳播。

WFH反而超時工作？歐盟擬立法禁止企業在非辦公時間內聯絡員工【見下頁】

法國媒體報道，當地政府周日（2 月 14 日）頒布行政命令，批准新冠肺炎疫情期間員工可在公司的工作間用膳。據悉，改變只屬暫時性質，目的是讓無法在家工作（WFH）、即要回公司上班的僱員，可以在安全環境下用膳。

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▲ 法國勞工部將容許員工在工作間用膳，以減少病毒傳播。

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法國有法例保障員工用餐權益，勞工法（Code du Travail）中列明，為防止僱主要求員工不停工作，立法禁止員工在工作場所用餐，若發現違例的公司會被罰款。

自新冠肺炎疫情爆發後，法國政府推出一系列防疫措施，包括在晚上 6 時後實施宵禁，防止市民逗留在食店，同時關閉所有咖啡店和餐廳。不過，此舉對法國人的飲食習慣構成重大困擾。

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Photo：unsplash、Taiyo Fujii