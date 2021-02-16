  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (週二) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勞工法例】為抗疫被迫改防OT傳統　法國改例准員工在公司用餐

商管策略 09:35 2021/02/16

分享：

法國人十分重視用餐時間，當地甚至立例禁止員工在工作間用膳，防止企業要求員工不停工作。但受新冠肺炎疫情影響，法國勞工部將容許員工在工作間用膳，以減少病毒傳播。

WFH反而超時工作？歐盟擬立法禁止企業在非辦公時間內聯絡員工見下頁

法國媒體報道，當地政府周日（2 月 14 日）頒布行政命令，批准新冠肺炎疫情期間員工可在公司的工作間用膳。據悉，改變只屬暫時性質，目的是讓無法在家工作（WFH）、即要回公司上班的僱員，可以在安全環境下用膳。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

法國勞工部將容許員工在工作間用膳，以減少病毒傳播。

政府建議每兩年加 1 日法定假日 2022年佛誕將變「勞工假」見下頁

法國有法例保障員工用餐權益，勞工法（Code du Travail）中列明，為防止僱主要求員工不停工作，立法禁止員工在工作場所用餐，若發現違例的公司會被罰款。

自新冠肺炎疫情爆發後，法國政府推出一系列防疫措施，包括在晚上 6 時後實施宵禁，防止市民逗留在食店，同時關閉所有咖啡店和餐廳。不過，此舉對法國人的飲食習慣構成重大困擾。

職場也要「大掃除」！新年職涯規劃絕對不能忽略的4件事見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash、Taiyo Fujii

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】Deadline 到未完工怎算好？學懂「語言偽術」上司都讚好
2021/02/03
【管理Tips】Deadline 到未完工怎算好？學懂「語言偽術」上司都讚好
【管理Tips】辭任亞馬遜 CEO　Jeff Bezos 如何由零做到「創辦人即公司」
2021/02/03
【管理Tips】辭任亞馬遜 CEO　Jeff Bezos 如何由零做到「創辦人即公司」
勞工權益 疫情 在家工作 法國 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【SME學堂】同樣主打高檔・店海策略　為何Starbucks銷售收入創新高？

下一篇文章

【口罩都有限量版!】設計超可愛! Snoopy 超立體 KF94/Lv3口罩每盒獨立編號 珍藏價 $98 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2020年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2020年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣