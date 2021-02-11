外賣都要掃碼! 陳肇始：步入餐廳範圍需使用《安心出行》 食肆 : 難叫顧客配合

港府昨日（10 日）宣布，下星期四（18 日）起食肆晚市堂食可延長至最少晚上 10 時及容許 4 人一檯，但顧客需使用《安心出行》app 紀錄行蹤，或留下登記資料，備受全城熱論。不少人感到困惑的是，到底只是堂食才需使用《安心出行》app 紀錄行蹤，還是不論堂食、外賣都需「被安心出行」？今日（11 日）食物及衞生局局長陳肇始就於電台節目，為市民作出解答。



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食物及衛生局局長陳肇始今日（11 日）於電台節目表示，不論堂食或外賣，只要步入餐廳範圍就需以《安心出行》app 紀錄，或留下登記資料，以便之後有確診者出現，就可利用有關資訊進行追蹤。至於如為一家大小進入餐廳的時候，小朋友又需否用此 app，她指出一般家長都會知道小朋友行蹤，所以可由家長代表紀錄。

陳肇始也指，局方正制訂前線執法指引，亦會提供更多資料及指引予食肆等處所，有關《安心出行》app 的紀錄事宜，而當局執法時，最重要時視乎場所負責人有否盡力執行防疫措施。被問到如有人刻意留下錯誤資料，但最終是場所負責人需要被罰的情況，她承認有關資料是難以核實對錯，因此呼籲市民不要留下錯誤資料，且重申《安心出行》app 是幫助疫情防控工作。

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有食肆負責人表示，始終食肆並非執法機構，若果市民拒用《安心出行》如何拒絕他們入內，人客多時亦難確定每位顧客有否掃碼，食肆很難執行措施。

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