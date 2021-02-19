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【疫市直擊】導遊失業重回「熱廚房」開居酒屋　老闆：後疫情餐飲業有得做！

商管策略 12:40 2021/02/19

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限聚令開始放寬，有前導遊創立居酒屋，主打香港少見的日式串揚，希望在後疫情時代大展拳腳。日式居酒屋「九鬼」2 月 1 日在銅鑼灣正式開業，主打大阪「名物」串揚（即日式炸物串）及日式料理。

港產氈酒推賀年版　貼地產品拓「00後」客源見下頁

九鬼居酒屋店主兼大廚 Kevin Wong 於過去十幾年一直於西餐廳工作，之後曾轉行做導遊；去年起新冠肺炎疫情持續，旅遊業前景暗淡，遂毅然重回飲食業跑道。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場見下頁

女Kevin 指出，餐廳以「九鬼」命名，寓意是希望客人能常到此處與三五知己共聚，同時取其諧音「酒鬼」，讓大家聯想到各美酒，通過駐場品酒師推介下開懷大酌。

月賣過千盒　兩港男疫市望重振香港糖果業（有片）見下頁

雖然限聚令與禁晚市等措施有違與開業原意，但 Kevin 仍對本土市場充滿信心，畢竟飲食是生活「必需品」，九鬼開業以來生意都比較穩定, 希望近日開放晚市後，經營情況會持續好轉。

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撰文 : 陳文政

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