【疫市直擊】意大利菜餐廳心形手工薄餅搶情人節商機

情人節將到，各大餐廳趕緊推出新食品趁限聚令放寬搶攻市場。有意大利餐廳推出心型薄餅，透過吸晴又美味的傳統食物吸引客人。

位於 PMQ 元創方的 Gustaci 由意大利夫婦 Claudio 和 Boroka Cimmino 於今年 1 月創辦，食材均由意大利進口並提供約 10 款即做手工薄餅。

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身兼餐廳主廚的意大利人 Claudio 表示，在香港居住超過 15 年，很難找到提供簡單而正宗的意大利南部風味的餐廳，故決定開設 Gustaci（Gustaci 在意大利語意思為「味道」），將最正宗意大利南部風味引入香港市場。

Gustaci 在農曆新年期間會照常營業 (15 和 16 號除外），Claudio 指出政府剛宣布 2 月 18 號開始會放寬晚市堂食限制，加上情人節的新菜單，對新年和情人節生意感到樂觀。

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心形薄餅是為了 Gustaci 的情人節菜單而設，菜單將由即日起供應至 2 月 14 日。 Claudio 指出：「過去，意大利的薄餅師傅會特別為喜歡的漂亮女孩製作心形薄餅，因此我們特別以此作為情人節菜單的主角。情人節菜單包括開胃菜、主菜、甜點，以一系列特製成心形的招牌薄餅，以及情人節特別版雞尾酒 Valentino Rosso。希望通過這一系列小心思。」

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