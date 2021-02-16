Godiva 和星巴克（Starbucks），兩者同樣在多間商場設有分店、定位為高檔、舒適的咖啡店，但在今年 1 月，Godiva 宣布關閉全美128 間門市；同一時間內美國星巴克發表最新營業數據，配餐銷售收入創新高、平均客單價增長 18%。新冠肺炎疫情下，星巴克發現了兩個值得繼續開發的業務。

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美國星巴克財務總監 Patrick J Grismer 公布 2021 年第一季收入，營業額增加 19%，主因是套餐銷售量創下歷史新高。銷售最好的是早餐三文治系列，特別是 Impossible Meat 早餐三文治。

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星巴克解釋，植物性餐飲成為目前主導消費趨勢，未來也會持續推出更多素食餐點，配搭以杏仁奶、豆奶、燕麥奶與椰子奶等植物奶基底的飲品。

「零接觸經濟」也成為星巴克的商機。在今年第 1 季，設有得來速車道的星巴克分店佔據過半淨銷售額，比疫情前增加 10%。星巴克營運總監 Roz Brewer 表示，星巴克正嘗試不同零接觸餐飲模式，包括只有得來速（如公路旁休息站外賣點）、無座位的門市等。

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Photo：unsplash、Surrey Live、Starbucks、Yukiko Matsuoka