【管理Tips】疫情下客戶親友拜年或改網上　禮節衣著同樣要做足

雖然今年農曆新年肯1定在新冠肺炎疫情下渡過，但拜年的傳統不會因而改變，只是由以往上門拜年改為視像拜年。不過，即使打工仔跟上司或同事到客戶公司拜年，有 4 個細節需要注意，免得在鏡頭前失禮。

（1）事先約定時間。

儘管視像拜年比起線上會議較為輕鬆，但是事前仍要與對方約定時間。你可以提前傳送訊息詢問對方方便的時間，例如除夕晚上吃完飯或大年初三早上 10 時左右。

疫市又裁員又倒閉？有香港公司照加薪派花紅【見下頁】

（2）簡單明確的衣著。

如果是跟親朋好友視像拜年，其實都要事先通知對方；除了先約定時間，不妨也約定指定衣著。這樣不僅能增加節日的儀式感，也能在聚會前就先將氣氛「預熱」起來。衣著方面，即使不是面對面，但也不宜太抽象或太複雜，簡單明確且易執行較好，例如所有人的服裝中要有「黃色」或「藍色」、所有人要戴上帽子等容易找到的服飾。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

推卸責任・缺乏遠見 遇上3種「豬隊長」打工仔如何拆解？【見下頁】

（3）時間不用長，專心最重要。

視像拜年的時間長短並不重要，重點是與對方的相處時光。在這段時間中，請參與的人都不接電話、不查看其他信息，專心聆聽及互道彼此近況。如果是全家人一起視像拜年，也請記得先把家人都聚集在一起，再參與對話。

（4）一起做同一件事。

視像拜年除了聊天，還可以與親友約好一起做同一件事。例如一起寫揮春、一起做手工等。

最後若選擇以「信息」拜年，別忘了以下兩件事：

與其使用「罐頭信息」，不如用自己的話表達感恩、祝福之意。即使文筆簡單樸實，也因為是真心話而更能傳達出真摯的情感。

拜年訊息最好能比長輩或老闆早發出。萬一被對方搶先了一步，也應立即回覆。

辭職反送獎金4萬？Amazon 妙計令員工更向心・生產力倒賺【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Nyonyalicious。MTRMalls