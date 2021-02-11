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【情人節營銷】只有情人才可慶祝？ 新派雪糕反傳統產品「包攬」市場

商管策略 15:24 2021/02/11

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「情人節等於高消費、為情侶專屬節日」的概念已根深柢固，有公司在情人節推出「反情人節」產品，以產品的玩味性和精美包裝拓展市場。

雪糕到會公司「Teemtonefai 甜筒暉」創辦於 4 年前，創辦人 Thomas Fung 說：「我們每年都會和雪糕品牌合作推出產品，並在短租攤位發售。所有產品都會有它的概念：以設計行先。我們最近設立自家工場，希望能夠做到更多新嘗試，將品控、味道做得更好。」

咖啡店抗疫有蹺　趁情人節拓「精品可可」市場見下頁

甜筒暉的雪糕都有獨特主題，例如 2017 年的主題是「綠色」，他們便推出了大量不同口味的綠色雪糕；今年產品共有 3 種，除了酷似粟米棒的粟米雪糕、為疫情而設計，提醒客人勤洗手的肥皂型雪糕外，甜筒暉更將於情人節推出限量版「心碎雪糕」。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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文字藝術發放正能量　本土創作黑色幽默勉勵港人（有片）見下頁

Thomas 稱不喜歡情人節的高消費文化。他笑言：「為什麼不能夠日日都是情人節？何況單身亦可以慶祝啊。新產品會分為兩部分，一個人單點的話會是左邊的心碎型狀，會是牛奶味，寓意是討厭情人節。情侶的話可以叫兩個，再買右邊的玫瑰味，兩個心型合起來就是完整的心型。」

要製作這種特別的型狀，並且確保味道，花費了 Thomas 不少心血。不過成品讓人非常滿意，新產品有著玩味性和包裝，無論單身或情侶均適合用來打卡。

港產氈酒推賀年版　貼地產品拓「00後」客源見下頁

Thomas 坦言，在香港經營雪糕生意並不容易，例如之前做到會時，為了不讓雪糕溶化，在運輸上花了不少工夫；今年情人節限量雪糕將跟相熟咖啡店合作，希望能夠打開市場，增加品牌知名度。

新一年甜筒暉將繼續以顏色為主題，並將推出彩虹系列的杯裝雪糕。

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撰文 : 陳文政

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